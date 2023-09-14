الخطوات والأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرفها

تحرص الدولة المصرية على دعم العمالة غير المنتظمة، مما دفع هذه الفئة للإقبال على إجراءات التأمين، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للحصول على الحماية التأمينية لهم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الشروط والأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الحصول على خدمة، بحسب ما كشفه الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الحصول على خدمة التأمين على العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه على المتقدم من فئة العمالة غير المنتظمة، أن يتقدم بالنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته مرفقاً به المستندات التالية، للحصول على الخدمة:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.