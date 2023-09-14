«الأرصاد»: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود غطاء سحابي في حالة الطقس اليوم على معظم أنحاء الجمهورية، يحجب أشعة الشمس ويقلل الإحساس بالحرارة التي ارتفعت بين درجة و2 عن طقس أمس، وذلك بعد انتهاء تأثير العاصفه دانيال التي خرجت أمس من الأراضي المصرية نهائيا.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ ارتفاع درجات الحرارة الذي يبدأ اليوم، سيكون ارتفاع طفيف يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، إلا أنّ نشاط الرياح سيقلل الإحساس بحرارة الطقس، ويكون الطقس غائما معظم ساعات النهار.

عودة الشبورة

وأكدت الأرصاد، أنّ الظاهرة الجوية الوحيدة خلال الأيام المقبلة ستكون هي تكون الشبورة في الصباح الباكر على على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية.

رياح غير مثيرة للرمال

وأشار البيان الصادر من الأرصاد، إلى أنّ نشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة، بحيث سنشعر من خلاله ببداية الأجواء الخريفية وفصل الخريف الذي سيبدا بعد نحو أسبوع من الآن.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي كما يلي.

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية

السواحل الشمالية 30 درجة مئوية

جنوب سيناء 36 درجة مئوية

شمال الصعيد 35 درجة مئوية

جنوب الصعيد 38 درجة