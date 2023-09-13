ما الدعم المقدم لمستحقي «تكافل وكرامة»؟.. ليس نقدا فقط

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنواع الدعم الذي يقدمه برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للمستفيدين منه، الذي يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أتاحتها الوزارة، بهدف توفير الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وفقا لعدد من الشروط والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الدعم.

أنواع الدعم المقدم لمستحقي «تكافل وكرامة»

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أن هناك أنواع مختلفة من الدعم يقدمها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لجميع مستحقيه، وليس الدعم النقدي فقط، كالتالي:

- يعد دعم برنامج «تكافل وكرامة» مستمر للفئات الأكثر احتياجا، لكنه ليس بديلا عن العمل.

- التكافل الاجتماعي هو مشاركة المجتمع في مساندة الأفراد والأسر الذين يعيشون في ظروف الفقر لحمايتهم من تأثير هذه الظروف.

- برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعى، يهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للأسر الأكثر فقرا، ويقدم عددا من الخدمات ومنها:

أولا: دعم نقدي للأسرة بالشروط الآتية:

- استمرار الأطفال في التعليم، وألا تقل نسبة حضورهم للمدرسة عن 80%.

- حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الحمل.

- حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية والرعاية الصحية الأولية.

ثانيا: دعم الأسر بالمعلومات والأفكار الصحيحة:

- للرد على المفاهيم والسلوكيات الخاطئة التي تضر الأسرة من خلال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية».

ثالثا: المساعدة في الحصول على وظيفة أو مشروع اقتصادي:

- من خلال برنامج «فرصة»، لأنك لا تستطيع أن تعتمد على الدعم النقدي لبرنامج «تكافل» فقط كمصدر دخل.