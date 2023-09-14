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«الأوقاف»: الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام خطيبا للجمعة بمسجد المحطة غدا

كتب:

رؤى ممدوح
10:43 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام

الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنّ الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام سيكون خطيبًا للجمعة بمسجد المحطة في البحيرة غدا، حيث كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد عبد المنعم علي الغنام، باحث بالإدارة المركزية لشؤون الدعوة بأداء خطبة الجمعة غدا بعنوان: «حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله»، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد المحطة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

إقامة صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق وفقاً لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وذلك في جميع مساجد مصر غدا الجمعة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

يذكر أن موضوع خطبة الجمعة غدا ستكون عن حال النبي صلي الله عليه وسلم مع أهله.

 

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