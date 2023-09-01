وزير الأوقاف: توزيع 250 طن لحوم على «الأولى بالرعاية» احتفالا بالمولد النبوي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه منذ عيد الأضحى الماضي وحتى الآن، تم توزيع 100 طن من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدا أنه سيتم توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية

وأضاف خلال لقائه مع أئمة محافظة الشرقية، أنه سيتم توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية بإجمالي 2500 طن على الأسر الأولى بالرعاية وذلك على مستوى الجمهورية، منها 100 طن لمحافظة الشرقية، تم تسليم 60 طن لتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة، مؤكدا أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام.

إطلاق مبادرة للاحتفال بالمولد النبوي

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تم إطلاق مبادرة للاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان «اعرف قدر نبيك» تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويتم خلالها تكثيف الندوات الدينية والخطب الدعوية للتعريف بحياة الرسول وشمائله وأخلاقه، وكذلك التعريف بإنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات لبناء مستقبل افضل لأبناء الوطن.

وقدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الشرقية على مجهوداته الداعمة لمديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.