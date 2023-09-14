رئيس «البحث العلمي»: تنفيذ 318 مشروع ذكاء اصطناعي بـ730 مليون جنيه

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ أحدث الدراسات تشير إلى أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي ستُسهم في زيادة مستويات الناتج العالمي بنحو 15.7 تريليون دولار في عام 2030 ما يُشكل نموًّا في مستويات الناتج العالمي بنسبة تبلغ نحو 14% مقارنة بالمستويات الحالية.

إنفاق 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

وقال الدكتور محمود صقر، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الـ14 من المنتدى الفكري للمركز تحت عنوان «الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة»، بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية، والتي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنّ الشركات التكنولوجية الكبرى أنفقت من 20 إلى 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في عام 2016.

وضع الضوابط الأخلاقية والقانونية

ونوه رئيس أكاديمية البحث العلمي، بأنّ الأكاديمية أسهمت بتنفيذ 318 مشروعًا بمجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 730 مليون جنيه، واستعرض صقر عددًا من قصص النجاح في ذلك الإطار، مطالبًا بضرورة وضع الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تساعد فى التعامل مع تطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على النحو الإيجابي المنشود، ومؤكدًا أهمية تعزيز تبني تلك التطبيقات لدعم المشروعات القومية للدولة سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي أو العمراني وغيره.