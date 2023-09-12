هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: طلاب البحوث هم وقود البحث العلمي بمصر

أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن مصر بها مجموعة كبيرة من طلاب البحوث، وهم وقود البحث العلمي في مصر، فضلا عن أن لدينا البنية الأساسية وعدد كبير من الجامعات والعدد يزيد الفترة الماضية.

لدينا جامعات حكومية وخاصة وأهلية

وأضاف ولاء شتا، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أننا أصبح لدينا جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع جامعات أجنبية وتكنولوجية تستوعب عددا كبيرا من الطلاب، مؤكدا دعم دورة كاملة للابتكار في مصر من أول العلوم التطبيقية والتطبيقات الصناعية.

تمويل عدد كبير من الأبحاث

وتابع: «ندعم الباحث المتميز اللي يخدم الخطة والفترة اللي فاتت عندنا أكثر من 15 نداء بحثيا وفي نداءات للعلوم الأساسية في مصر في الجامعات، وفي جزء للعلوم التطبيقية، وتم تمويل عدد كبير من الأبحاث ونمول مراكز تميز يقومون فيها بأبحاث في تخصصات دقيقة»، مفيدا بأن التمويل الرئيسي يأتي من موازنة الدولة وأيضا في تنوع من مصادر التمويل.