دورة تدريبية دولية في أكاديمية البحث العلمي بمشاركة 24 خبيرا

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونائب مركز حركة عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا، البرنامج التدريبي الدولي تحت عنوان «تقنيات منخفضة التكلفة لإزالة الزرنيخ من المياه الجوفية»، بحضور 24 خبيرا وباحثا من داخل مصر والدول الأعضاء بالمركز، والذي يضم في عضويته 47 دولة مختلفة في أنحاء العالم، من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

إعلان أنشطة المركز من ملتقيات علمية دولية وإقليمية

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن مصر تلعب دورا كبيرا لتعظيم استفادة الباحثين والعلماء المصريين من الفرص المتاحة إثر عضوية مصر للمركز، منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ إعلان أنشطة المركز من ملتقيات علمية دولية وإقليمية ممولة وتهيئة المتقدمين ومساعدتهم للحصول على الفرص، كذلك المشاركة مع المركز في عقد دورات تدريبية علمية دولية سواء في مصر أو في إحدى الدول الأعضاء للمركز وغيرهما.

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أن مصر عضو نشط في المركز وأحد مؤسسي حركة عدم الانحياز، والتي لها دور ريادي وقيادي على مر العصور، مؤكدا أن دور مصر لم يقتصر على كونه تاريخيا فقط للمركز، ولكن لها دور علمي بتقديم كل الدعم الفني لهذا المركز، باستضافة العديد من الأحداث وتدريب شباب الباحثين من الدول الأعضاء.

ويدير حلقة النقاش خبراء مصريون وممثلو الدول الأعضاء مع المشاركين، بالحضور حول المحاور الرئيسية للبرنامج التدريبي، وتمثلت المشاركة الفعلية من مصر، الهند، ماليزيا، فلسطين، جنوب أفريقيا، إندونسيا، فيتنام، زيمبابوي، الإمارات العربية المتحدة، وموريشيوس، وشارك افتراضيا العراق، نيبال، ميانمار، زامبيا، باكستان، المملكة المتحدة، المكسيك.