إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام مدخل قرية السادات بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق محافظة البحيرة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

وورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «تقى محمد عنبر»، 23 سنة، معتز أحمد عبد اللطيف، 28 سنة، أحمد محمد البسيوني، 30 سنة، أحمد محمد فتحي السيد، 27 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.