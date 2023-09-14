تنسيق الدبلومات الفنية بالمحافظات.. الحد الأدنى بالمدارس الفندقية 150 درجة

يتطلع خريجو الثانوية العامة إلى معرفة تنسيق الدبلومات الفنية بالمحافظات، من أجل التقديم بها، خاصة بعد إعلان مختلف المحافظات تقليل الحد الأدنى للقبول في المدارس، من أجل شغل العدد المطلوب من الطلاب.

تنسيق الدبلومات الفنية بالمحافظات

وأوضحت مختلف مديريات التربية والتعليم، تنسيق الدبلومات الفنية بالمحافظات، التي جاءت أقل من المرحلة الأولى في مختلف المحافظات، بناء على طلب أولياء الأمور، ولشغل العدد المطلوب في فصول المدارس، وجاء كالآتي:

محافظة الغربية

أعلن محافظ الغربية، تقليل الحد الأدني للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية، ليكون للثانوي الفندقي 150 درجة والزراعي 175 درجة والخدمات الزراعية 150 درجة.

محافظة الشرقية

قرر محافظ الشرقية خفض التنسيق في المدارس المختلفة للدبلومات الفنية ومنها:

مدرسة الشهيد ميلاد سعيد جورجي الزراعية، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، 180 درجة، بدلا من 190 درجة.

محافظة الفيوم

قررت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، خفض تنسيق درجات القبول بخدمات المدارس الفندقية إلى 150 درجة.

درجات القبول في مدارس التعليم التجاري

وصلت إلى 150 درجة في مدارس هدى محجوب التجارية، والشهيد معوض التجارية بإطسا، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في مدارس التجاري بالمدارس التي لم تستكمل كثافتها خدمات نحو 140 درجة فقط.

أبو جنشو التجارية: الحد الأدنى للقبول 155 درجة بدلًا من 160 درجة.

سنهور التجارية: الحد الأدنى للقبول 157 درجة بدلًا من 160 درجة.

فاطمة الزهراء التجارية: الحد الأدنى للقبول 165 درجة بدلًا من 175 درجة.

الجارحي التجارية: الحد الأدنى للقبول 155 درجة بدلًا من 160 درجة.

هدى محجوب التجارية: خفض درجة القبول إلى 150 درجة بدلًا من 160 درجة.