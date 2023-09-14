استشاري مناعة يحذر من وصفات علاج متحوارات كورونا على السوشيال ميديا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ المتحور الفرعي «بايرولا» أضعف وأقل خطورة من المتحورات السابقة، ومنظمة الصحة العالمية تراقب الوضع، وحتى الآن لا يوجد ما هو مثير للقلق، وشدد على أن علاج 80% من إصابات متحورات كورونا الحديثة تعالج بالراحة التامة وتناول السوائل وخافض الحرارة «باراسيتامول»، وهي علاجات البرد التقليدية.

وأضاف الحداد، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أنّ بايرولا مثير للاهتمام، لأن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية حدوث ما يسمى بالهروب المناعي.

ما هو الهروب المناعي؟

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أنّ الهروب المناعي يعني عدم تعرف الجهاز المناعي على الفيروس، ولكن متحور بايرولا ضعيف، أي أنه لا توجد خطورة منه حتى الآن.

تحذير من الوصفات الطبية المنتشرة

وحذر من الوصفات الطبية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن المضادات الحيوية مثل الكورتيزون وحقن البرد: «مفيش حاجة اسمها الحق نفسك وخد مضاد حيوي شهير، لأن كورونا عدوى فيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية».