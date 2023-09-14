مقاعد شاغرة في كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.. اعرف الحد الأدنى للقبول

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة وجود مقاعد متاحة في كلية الأعمال، واستكمال القبول المباشر داخل الجامعة بالحدود الدنيا، علما بأن القبول سيتم بناء على أسبقية استكمال وتسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة.

وفقا للموقع الرسمي لجامعة المنصورة الجديدة فإن الجامعة تستقبل الطلاب بمجموع درجات 53% من المجموع الكلي، والذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول الشهادات المعادلة، ولم يتمكنوا من التقدم سابقا، وفي حال رغبة الطالب يتوجه إلى مقر الجامعة، على أن يتم القبلول بأسبقية الحضور، من الساعه 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء وحتى استكمال الأعداد المطلوبة.

إجراءات الالتحاق بكلية الأعمال جامعة المنصورة الجديدة

وقالت الجامعة المنصورة إن إجراءات القبول وخطوات التقديم كالتالي:

- إدخال إسم الطالب

- الرقم القومي

- نوع الشهادة

- المجموع

- الشعبة

- سنة الحصول على الثانوية

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية الأعمال بالمنصورة الجديدة

المستندات المطلوب تقديمها لاستكمال إجراءات قيد الطالب بالجامعة كما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة من الشهادة

- عدد 8 صور شخصية 6*4

- حافظة بلاستيك بكبسولة

- طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + بطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب

- أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد لاحقا

المصاريف الدراسية

تبلغ مصاريف كلية الأعمال جامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه فقط ويتم سداد المصروفات على قسطين ويتم السداد على حساب جامعة المنصورة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.

برامج كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة

كلية الأعمال بها 7 برامج:

1- برنامج ريادة الأعمال والابتكار

2- برنامج الإدارة

3- برنامج التمويل والاستثمار

4- برنامج التسويق

5- برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد

6-برنامج الاقتصاد والعلوم السياسي

7- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات.