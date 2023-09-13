«قطاع الأعمال العام»: افتتاح مصنع إنتاج أقمشة الجينز في دمياط مطلع 2024

تفقد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شركة دمياط للغزل والنسيج وذلك من أجل متابعة أعمال الإنشاء الخاصة بمصنع إنتاج أقمشة الجينز مما يعود بالنفع على الدولة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.

الهدف من إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز

وقال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام إنَّ الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على دعم وتطوير صناعة الأقمشة وذلك من خلال وضع خطة تطوير والتي من البنود الخاصة بها إجراء أنشطة صناعية، إذ كان يضم كل مصنع كل الأنشطة مما يضر بعمليات البيع والتسويق.

وأضاف «عبدالغني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه منذ إتمام خطة التطوير الخاصة بقطاع الغزل والنسيج بالكامل أصبح كل مصنع يتميز بتخصصه في منتج معين وبالتالي مصنع إنتاج أقمشة الجينز بدمياط يستخدم اقطان قصيرة التيلة.

الآثار الإيجابية لافتتاح المصنع

وأوضح أنَّ مصنع إنتاج أقمشة الجينز بدمياط يعتبر أول مصنع ينتج أقمشة الجينز وسيتمّ افتتاحه مطلع العام المقبل على مساحة 107 آلاف متر، وذلك في إطار الشركة القابضة للغزل والنسيج، مما يؤدي الي توقير العملة الصعبة بالإضافة إلى التصنيع والتصدير أيضًا.