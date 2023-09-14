عضو التحالف الوطني: نسعى لتمكين الأسر البسيطة اقتصاديا

قال الدكتور محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف الوطني يعمل خلال الفترة الحالية على وضع استراتيجية شاملة من شأنها أن ترفع المستوى المادي لدخل الأسر البسيطة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح محمود فؤاد لـ«الوطن»، أنّ نشاط التحالف خلال الفترة المقبلة سيرتكز على التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة، من خلال تشغيلهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحهم الأدوات الاستراتيجية لذلك، موضحا أنّ الأمر سينعكس برفع المستوى المعيشي لتلك الأسر وتحويلها لأسر منتجة اقتصاديا.

المشروعات القومية والتنموية

وأضاف أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي يسعى لإطلاق عدد من المشروعات القومية والتنموية تحمل اسم التحالف، وتهدف لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وأبرزها مشروعات خدمات صحية تقدم رعاية شاملة للمرضى من الحالات المستعصية مجانا، دون أن يتحمل المريض أي تكلفة مادية، مؤكدا أنّ أعضاء التحالف مستمرون في مساعدة أهلينا من الفئات البسيطة.