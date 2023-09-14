رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أوكرانيا تدمر نظام دفاع جوي روسي قرب القرم

كتب:

هانى حسن
12:19 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
جانب من أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية

جانب من أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية

قال مصدر في المخابرات الأوكرانية، اليوم، إنّ أوكرانيا دمرت نظام دفاع جوي روسي، قرب بلدة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك في هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل نفذه جهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية.

وفي وقت سابق، ذكرت روسيا، أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت 17 طائرة مسيرة هجومية خلال الليل فوق القرم، التي استولت عليها وضمتها من أوكرانيا في 2014، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

اقرأ المزيد:

أوكرانيا تسقط 32 مسيّرة روسية قبل الوصول إلى أهدافها في أوديسا

تقارير روسية: أوكرانيا تقصف دونيتسك 108 مرات خلال يوم فقط

أوكرانيا تدعو ألمانيا لسرعة تزويدها بصواريخ «توروس» بعيدة المدى

أخبار روسيا وأوكرانيا.. تطورات الأوضاع بعد لقاء كيم جونج مع بوتين

تصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا.. كييف تستهدف شبه جزيرة القرم
بقلم هانى حسن