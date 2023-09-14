أوكرانيا تدمر نظام دفاع جوي روسي قرب القرم

قال مصدر في المخابرات الأوكرانية، اليوم، إنّ أوكرانيا دمرت نظام دفاع جوي روسي، قرب بلدة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك في هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل نفذه جهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية.

وفي وقت سابق، ذكرت روسيا، أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت 17 طائرة مسيرة هجومية خلال الليل فوق القرم، التي استولت عليها وضمتها من أوكرانيا في 2014، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».