رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نظرية تضمن لك النجاح في مشروعك بنسبة 80%.. تعرف عليها

كتب:

محمد عزالدين
05:22 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
الدكتور أيمن الحجار

الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إنَّ هناك نظرية الـ «20-80»، ومعناها أنَّ الإنسان كلما حاول أن يعمل بجد ليصل إلى هدف معين حدده ويحققه، فإنَّ هذا الهدف سيجعله يحاول أن يعمل بشكل متواصل وبالتزام نسبته 20% من هدفه، يومياً.

«الحجار»: الالتزام والمثابرة يساعدانك على النجاح بنسبة 80%

وأضاف «الحجار»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هدفك الذي ستتبع هذه القاعدة أو النظرية لتحقيقه، أي نظرية «20-80»، مع الالتزام والمثابرة حققت منه يومياً 20%، وبالتالي فنسبة النجاح المتوقعة بنهاية المشروع تقدر بحوالي 80%، وفقاً للنظرية.20% يومية تضمن لك التفوق.

تابع الباحث الشرعي موضحاً، أنه كلما عملت 20% بشكل دائم وفق جدول زمني، كلما وصلت إلى نجاح بنسبة 80% من هدفك على الأقل، وهذا النجاح صار محققا بحفاظك على الـ20%، لافتاً إلى أن الكثيرين يضيعون الأهداف بعدم تحديدها من البداية، «تحديد الهدف يساعدك على الاستفادة من الوقت وبالتالي وصولك للهدف والإنجاز».

اقرأ المزيد:

اجتماع موسع لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 للقبول بالابتدائية ورياض الأطفال.. متاح الآن

موعد تنسيق جامعة الأزهر 2023 والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

باحث: يجب استحضار الأزهر في المعارك مع التيارات المتطرفة
بقلم محمد عزالدين