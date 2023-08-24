نظرية تضمن لك النجاح في مشروعك بنسبة 80%.. تعرف عليها

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إنَّ هناك نظرية الـ «20-80»، ومعناها أنَّ الإنسان كلما حاول أن يعمل بجد ليصل إلى هدف معين حدده ويحققه، فإنَّ هذا الهدف سيجعله يحاول أن يعمل بشكل متواصل وبالتزام نسبته 20% من هدفه، يومياً.

«الحجار»: الالتزام والمثابرة يساعدانك على النجاح بنسبة 80%

وأضاف «الحجار»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هدفك الذي ستتبع هذه القاعدة أو النظرية لتحقيقه، أي نظرية «20-80»، مع الالتزام والمثابرة حققت منه يومياً 20%، وبالتالي فنسبة النجاح المتوقعة بنهاية المشروع تقدر بحوالي 80%، وفقاً للنظرية.20% يومية تضمن لك التفوق.

تابع الباحث الشرعي موضحاً، أنه كلما عملت 20% بشكل دائم وفق جدول زمني، كلما وصلت إلى نجاح بنسبة 80% من هدفك على الأقل، وهذا النجاح صار محققا بحفاظك على الـ20%، لافتاً إلى أن الكثيرين يضيعون الأهداف بعدم تحديدها من البداية، «تحديد الهدف يساعدك على الاستفادة من الوقت وبالتالي وصولك للهدف والإنجاز».