تسليم 200 رأس ماشية لـ69 أسرة ضمن مبادرة «فرصة» في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي «فرصة»، للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل و كرامة، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية، مستهدفة قطاعات النساء والشباب، لتقديم الدعم وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

توزيع أغنام في مركز مطاي

وفى ذات السياق، أعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، توزيع 207 رأس أغنام على 69 أسرة مستفيدة بقرى منبال ومرزوق فى حفل نظمته التضامن الاجتماعي، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها، ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها.

أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية

جدير بالذكر، أن مبادرة فرصة تعمل تحت شعار «من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية»، من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة فى زيادة الوعي وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية.