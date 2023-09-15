يستعد خريجو الثانوية العامة للتقديم في كلية الحقوق بجامعة المنصورة من خلال معرفة موعد وأوراق التقديم بها سواء للشعبة العلمي أو الشعبة الأدبية، من أجل سرعة التقديم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

موعد وأوراق التقديم لكلية الحقوق بجامعة المنصورة للشعبة الأدبي والعلمي

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان لها أنه جرى فتح التقديم لكلية الحقوق بالجامعة من 9 سبتمبرحتى بداية الدراسة، علي أن يقوم الطالب بتقديم الأوراق المحددة المطلوبة.

- شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب

- صور شخصية للطالب

- صورة لبطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الامر

- صورة لشهادة الميلاد للطالب

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- بطاقة الترشيح لكلية الحقوق جامعة المنصورة من مكتب التنسيق

- ورقة الكشف الطبي.

الكشف الطبي لكلية الحقوق جامعة المنصورة

وأشارت الجامعة إلى أنه يجب علي الطلاب عمل الكشف الطبي عند التقديم ويجري التقديم لعمل وإجراء الكشف الطبي من خلال نظام ابن سينا للمستشفيات، ويجري التقديم كالآتي:

- الدخول علي نظام ابن سينا

- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب

- دفع الرسوم الخاصة بالكشف الطبي من خلال فوري

- يظهر للطالب الموعد والمكان المحدد لعمل الكشف الطبي

ويجب علي الطلاب الالتزام بالموعد المحدد للكشف الطبي، وفي حالة عدم حضور الطالب تسمح الجامعة للطالب بإجراء الكشف الطبي مرة أخرى شرط عمل الخطوات السابقة للتقديم في الكشف الطبي.