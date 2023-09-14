أماكن معارض «أهلا مدارس» في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 25%
كتب:
انتصار الغيطانى
01:33 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
أهلا مدارس
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المستلزمات الدراسية في معارض «أهلا مدارس» بجميع المحافظات، إذ يستطيع المواطن شراء كل الاحتياجات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 25%.
أماكن معارض «أهلا مدارس»
وحددت وزارة التموين أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات كما يلي:
- المعرض الرئيسي بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة.
- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.
- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام».
- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.
- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.
- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.
- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.
- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا.
- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.
- مطروح: الحمام - العلمين.
- مطروح: سيدي براني - النجيلة.
- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة.
- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.
- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.
- البحيرة: تضم 42 معرض أهلا مدارس منتشر في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص.