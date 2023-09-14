أماكن معارض «أهلا مدارس» في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 25%

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المستلزمات الدراسية في معارض «أهلا مدارس» بجميع المحافظات، إذ يستطيع المواطن شراء كل الاحتياجات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 25%.

أماكن معارض «أهلا مدارس»

وحددت وزارة التموين أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات كما يلي:

- المعرض الرئيسي بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة.

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام».

- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: الحمام - العلمين.

- مطروح: سيدي براني - النجيلة.

- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة.

- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة: تضم 42 معرض أهلا مدارس منتشر في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص.