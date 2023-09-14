تنظيم زيارة للمشروعات القومية للطلاب المشاركين في «أسبوع الجامعات»

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ضرورة تعريف الطلاب بالمشروعات القومية والدور الحيوي التي تلعبه في تعزيز التنمية المستدامة للبلاد، وأشاد بجهود الطلاب في تطوير مستقبل مصر.

أسبوع شباب الجامعات

جاء ذلك وفق البيان الذي أصدرته جامعة حلوان، وأفاد بتنظيم الجامعة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بعمل زيارات ميدانية مميزة إلى شركة النصر للكيماويات الواقع في منطقة أبو رواش، وتعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني، وكذلك زيارة الى الشركة الوطنية للزراعات المحمية بقطاع العاشر من رمضان «مشروع الصوب الزراعية»، وهدفت الزيارة لتعريف الطلاب جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ومضاعفة الإنتاج الزراعي، مع تحقيق الجودة الفائقة وتحييد العوامل المناخية المدمرة للمحاصيل فى الزراعة المفتوحة.

وزارة التعليم العالي

جاءت هذه الزيارة على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر بجامعة حلوان، إذ تعتبر هذه الزيارات فرصة قيمة للطلاب لفهم أهمية المشروعات القومية دورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد تم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .