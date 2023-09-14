رئيس بلدية «درنة»: وصول التيار الكهربائي لنحو 60% من الأحياء السكنية

قال عبد المنعم الغيثي، رئيس بلدية درنة الليبية، إن الخدمات الحالية في المدينة وضعها كالتالي: التيار الكهربائي يصل إلى 60% من الأحياء السكنية.

الغيثي: نعمل على إعادة التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة

وأضاف «الغيثي» في تصريحاته للوكالات، أنهم يعملون على إعادة التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة، حتى تتمكن فرق الإنقاذ والجهات المختصة من القيام بأعمالها على مدار الـ24 ساعة.

وتابع رئيس البلدية الليبي، أن فرقا طبية من مختلف المدن بالبلاد وصلت إلى «درنة» وبدأت في مباشرة أعمالها، والتحمت مع إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

وأشار إلى قرار رئيس الحكومة بإنشاء مستشفى متنقل يعمل جنباً إلى جنب مع مستشفى يوسف بورحيل، مؤكداً الحاجة الماسة للمدينة للدعم الدولي: «نحن في انتظاره وسنعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه».

جارٍ العمل على فتح الطرق والممرات

وأوضح «الغيثي»، أن مدخلاً وحيدا من أصل خمسة مداخل إلى درنة، الذي يعمل الآن، ولكن جارٍ العمل على فتح الطرق والممرات، كما أن جميع الجسور تهدمت، لتتقطع الأحياء عن بعضها البعض، وصار من الصعب التنقل من حي إلى آخر، وغداً الخميس، ستتواصل الأحياء مع بعضها.