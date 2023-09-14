الصحة الليبية: ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال إلى 5500 قتيل

أعلنت وزارة الصحة الليبية في بيان عاجل، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول الناتجة عن العاصفة دانيال، حيث وصل عدد الضحايا إلى 5500 قتيل و7 آلاف مصاب.

انهيار سدين قريبين من درنة في ليبيا

وتواصل مدينة درنة الليبية الخميس تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين، وكانت العاصفة دانيال ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد الماضي، وتساقطت أمطار غزيرة جدا تسببت بانهيار سدين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والمواطنين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتستمر حصيلة القتلى في الارتفاع فيما لا تزال جثث ملفوفة بأغطية ممددة في الشوارع، في حين تُكدّس جثث أخرى في شاحنات صغيرة لنقلها إلى المدافن، إذ عثر على حوالى 250 جثة الأربعاء، في حين ما زال أكثر من 2400 شخص مفقودين.

وصول عدد المفقودين في ليبيا إلى 10 آلاف

من جهته قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان إن عدد المفقودين في ليبيا جراء العاصفة دانيال، وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن مضيفا أن حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل الى الآلاف.