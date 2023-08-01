وزير الإسكان يتفقد مشروع «سكن كل المصريين» بمدينة العبور الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جار تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات للعمارات بمشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» نموذج الـ90 مترا للوحدة بالحيين الـ15 والـ16 بمدينة العبور الجديدة، الذي يضم 638 عمارة بإجمالي 15212 وحدة سكنية بالمشروع، وأيضا استكمال الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين في أسرع وقت، وطبقًا للمواصفات والتصميمات المعتمدة في هذا الشأن، حتى يتسنى الالتزام بتسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيق الاستفادة من المشروع، بجانب ضرورة الاهتمام بأعمال البنية الأساسية والمرافق بالمدينة، من مشروعات مياه شرب وصرف صحى، وطرق وكهرباء، واتصالات، وخلافه.

ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور

وفي سياق متصل، أوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه يجرى استكمال تنفيذ الأعمال بطريق R3 بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولًا إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك في إطار ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة واستكمالا لخطة تقنين الأوضاع، وفي ضوء المتابعة الدورية ودفع أعمال ترفيق مناطق جمعيات الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة.

نفيذ أعمال المرافق من خطوط

وبشأن أعمال البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، بالحي الـ 15، 16 أوضح ، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه يجرى تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بالحي الـ15- 16بالمدينة.

وأشار «علي»، إلى أن إدارة الكهرباء بالجهاز بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قد انتهت من تركيب موزع الكهرباء لتغذية قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة الـ 2600 فدان، وذلك استعدادًا لإطلاق التيار الكهربائي لقطع الأراضي التي تم تنفيذ أعمال البناء بها، مؤكدا ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق مع التأكيد على استمرار تكثيف المعدلات اللازمة للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقًا للبرامج الزمنية.