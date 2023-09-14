حزب الجيل: مصر أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء في الأزمات والكوارث

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن إعلان الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب ليس بجديد على مصر التي تقف دائما في دعم أشقائها، انطلاقا من كونها الشقيقة الكبرى لكل العرب.

مصر دوما تقدم الدعم للأشقاء

وأضاف رئيس حزب الجيل في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر دوما أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، مشيرا إلى أن ليبيا والمغرب تحتاج الدعم والمساعدة من كل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ العالقين وتوفير المأوى لبعض الأسر التي تهدمت منازلها وتوفير سبل إعاشة لهم، ومدها بفرق الإنقاذ التي تملك الخبرة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، ما وجه له الرئيس السيسى الحكومة والأجهزة المعنية وقواتنا المسلحة القيام به وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة فى كل من المغرب وليبيا.

وأضاف أن مصر تواصل دعمها لشعوب الدولة العربية لمواجهة تداعيات أي أزمات وكوارث، ما فعلته الدولة المصرية في دعم الشعبين المغربي والليبي لمواجهة الآثار الناجمة عن كارثة زلزال الحوز المدمر بالمغرب، الذي أدى لوفاة آلاف من مواطن مغربى وإصابة المئات، بجانب عاصفة دانيال التي تسببت في أمطار غزيرة وضحايا بالآلاف في ليبيا.

دور مصر في دعم الدول الشقيقة

وأشار إلى أن الموقف المصري الداعم والمساند الأشقاء في ليبيا والمغرب ليس غريبا على مصر التي كانت دائما بجانب كافة الشعوب العربية في كافة المحن التي تواجهها، والتي سبقها دعم الدولة المصرية للسودان بعد احتدام الصراع في السودان، والدعم غير المسبوق الذي قدمته مصر للشعب السودانى، واستقبال آلاف اللاجئين عبر الحدود البرية بين القاهرة والخرطوم.