«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية في بورسعيد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد .. معك في كل مكان»، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.

ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة بورسعيد، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وجرى توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على كل واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.