جولات ميدانية لـ«مستقبل وطن» في الجيزة

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بقيادة النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، جولاتها الميدانية بمراكز وأقسام المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل أمانات الحزب والوحدات القاعدية لتكثيف الخدمات المجتمعية التي يقدمها الحزب للمواطنين في كافة المجالات.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وجاءت خامس الجولات الميدانية متضمنةً زيارة مقر الحزب بمركزي أطفيح والصف، وضم وفد أمانة المحافظة كلاً من النائب عادل ناصر أمين محافظة الجيزة والنائب نادر الخبيرى والنائب عمرو عكاشة أمناء مساعدي الحزب بالجيزة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالجيزة والنائبة سهير عبدالسلام عضو مجلس الشيوخ والمستشار أحمد عطا الله ومراد أبو الدهب عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة.

وفي أطفيح جرى عقد لقاء موسع بحضور النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب والدكتور محمود أحمد فؤاد رئيس مركز ومدينة أطفيح والمهندس سمير العشرى نائب أول رئيس مجلس المدينة والدكتور محمد خليل مدير الإدارة الصحية ومحمود شادي مدير الشئون الاجتماعية ومحمد فايز مدير الإدارة التعليمية والقيادات الشعبية بأطفيح وعمد ومشايخ وبعض الشخصيات العامة ولفيف من أهالى القرى بالمركز.

وخلال اللقاء الموسع مع هيئة مكتب أمانة الحزب بمركز أطفيح بقيادة المحاسب أنس هلول، أمين المركز، ومحيي رشاد، أمين التنظيم بالمركز، والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية والوحدات الحزبية المختلفة، جرى متابعة تنفيذ خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتعرف على رؤى أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب الأمانة في زيادة الخدمات الخاصة بالأهالي وتحديدًا الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وفي الصف جرى تنظيم اجتماع موسع بحضور النائب أحمد نصير عضو مجلس النواب، مع هيئة مكتب أمانة الحزب بالمركز بحضور أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة المركز والوحدات الحزبية وأعداد كبيرة من الأهالي، لمناقشة المشكلات التي تواجههم، مع التأكيد على تكثيف المبادرات الخاصة بالحزب وتنظيم الفعاليات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي وزيادة معدلات التفاعل المباشر مع احتياجاتهم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات، وتنظيم الفعاليات التي تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.