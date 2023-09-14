تكليفات من «التعليم» للمديريات قبل الدراسة.. وبرنامج خاص لضعاف القراءة والكتابة

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي 2023-2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

تكليف الموجهين بقياس مستوى الطلاب

وأكدت المديريات التعليمية، بالتنبيه علي المديرين بالدخول إلى المدارس قبل الطلاب والمعلمين، ومتابعة وصول المعلمين والطلاب إلى المدرسة قبل بدء الطابور من خارج المكتب، وسؤال الطلاب المتأخرين والمعلمين عن أسباب التأخير، وإنذارهم باتخاذ إجراءات حالة تكرار الخطأ، وتسجيل أذون المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي للضرورة الملحة، ويطبق القرار الخاص باحتساب الأذون أيام غياب.

وأشارت المديريات، إلى تكليف الموجهين التواجد داخل الفصول الدراسية ومتابعة فنيات التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص ورفع تقرير إليه مع عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي.

برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة

وتابعت المديريات التعليمية، أنّ مدير المدرسة عليه وضع نظام ووقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى، ويعلن ذلك في الطابور وفي لوحة بالمدرسة لنقله الطلاب على أولياء الأمور، ودخول الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من انتظام الشرح داخل الحصص.

وشددت المديريات، على متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ووضع برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، وتكليف فريق اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات بتنفيذه تحت إشرافه داخل كل حصة، ومتابعة قياس النواتج والأثر والمتغير والإفادة للمرحلة.