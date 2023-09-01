مسعف وقائد سيارة يعيدان 23 ألف جنيه عثرا لمصابين في حادث سير بالشرقية

قصة جديدة عنوانها الأمانة لأحد أفراد أطقم هيئة الإسعاف فرع الشرقية، كان بطلاها المسعف فكري أحمد هلال وقائد السيارة مجدي حسن عبد المنعم، إذ أنقذا شابين من الموت جراء حادث سير، هذا بالإضافة إلى رد مبلغ مالي كان بحوزتهما قبل الحادث، فهم مندوبا مبيعات بإحدى شركات السكر بالشرقية، تم تقديم الرعاية الطبية لهما وإغاثتهما من حادث كاد يودي بحياتهما.

يقول المسعف فكري أحمد لـ«الوطن» إن نقطة التمركز التي يعمل بها مشتول السوق، وتبلغ بوقوع حادث في نطاق الزوامل، وعلى الفور انطلق المرفق الذي يحمل كود 1474 وسابق الريح ليصل حيث محل الواقعة، وفور وصولهم تبين وجود شابين مصابين فاقدين الوعي أحدهما يبلغ 18 عاما بينما يبلغ الآخر 16 عاما.

العثور على مبلغ 23770 جنيه

أوضح أنه وجد بحوزة الشابين مبلغ 23 ألفا و770 جنيها، ولكون المصابين فاقدين الوعي، استدعى الأهالي كشهود على العثور على المبلغ المذكور، لافتا إلى وضع المال في الأمانات، وعند وصول أهل الشابين ومديرهم في العمل تم تسليم المبلغ المالي المعثور عليه لهم وكان قد تم تقديم الخدمة الطبية لهما.

المسعفون يتعرضون لأزمات

ويضيف المسعف فكري هلال أن عمله يقتضي منه الحفاظ على أرواح الناس والحفاظ على المصابين وكافة الحالات مع التأكيد على النقل السريع والآمن لهم، مشيرا إلى تعرضه كل يوم لمواقف غاية الصعوبة قد يراها العامة من الناس كوارث يعجزون عن التصرف حيالها، مشيرا إلى أنها رغم صعوبتها إلا أنهم قدر المستطاع وبتدبير الله ينقذن أرواح الحالات.

قصة إنقاذ شخص من الموت واختيار القدر

وروى فكري موقف قد تعرض له إذ استاء ذات يوم من النقل لمكان غير الذي عمل به وألفه، لكنه اعترف بينه وبين زميله قائد السيارة أن لا شىء يقع في الكون هباء، ففي اليوم الذي تم نقله الى مدينة آأخرى بنقطة تمركز غير الي اعتاد العمل بها، تلقى بلاغا لحالة مريض يعاني غيبوبة سكر، وسجل رقم 14 وظل يحقنه بالجلوكوز إلى أن استقرت نسبته وعاد للحياة: «كنت مستاء من نقلي لكن عرفت ان ربنا بعتني لانقاذ حياته».

وتؤكد هيئة الإسعاف على الدوام ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية المتزنة واتباع التمارين الرياضية المنتظمة وفق كل حالة وتهيب المواطنين بالاقلاع عن التدخين والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدة على أن أطقمها الطبية من المسعفين وقائدي السيارات قمة الأمانة فهي ميزة وخلق نبيل ينضم لقائمة الأخلاق الحميدة لكل المسعفين.