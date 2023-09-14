وزير الخارجية: مصر تعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع فرنسا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية، موضحًا اعتزاز مصر بالعلاقات مع فرنسا التي تعد استراتيجية على أسس العلاقات التاريخية الممتدة، ووجود إرادة سياسية حقيقية توثق العلاقات بين البلدين.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وزيرة الخارجية الفرنسية التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات في جميع المجالات، لافتا إلى أنّ المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

وأوضح وزير الخارجية، أنّ المباحثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وليبيا، موجّها التعازي إلى ليبيا والمملكة المغربية جراء الإعصار والزلزال الذي ضرب البلدين، لافتا إلى أنّ المباحثات تطرقت للوضع في الساحل والصحراء والوضع في سوريا والعراق.