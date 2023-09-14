وزيرة خارجية فرنسا: ممتنون لمصر لدعمنا بالغاز في العام الماضي

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن فرنسا تقدر التحرك المصري الداعم لتوفير الغاز والطاقة خلال العام الماضي، متوجهة بالشكر والتقدير لمصر ودورها الكبير في المنطقة «نحن ممتنون لكم، وأقول ذلك بدون مواربة على دعمنا العاجل بالغاز العام الماضي دون تأخر».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات السياسية والاقتصادية ممتازة بين البلدين، وهناك شركات عدة تستثمر في مصر،ونشارك في دعم مصر بمشروع مترو الأنفاق.

ودعت الشباب المصري لتعلم اللغة الفرنسية بشكل واسع، قائلة: «نحن حريصون على دعم مصر في هذا الإطار».