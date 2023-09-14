أخبار الاقتصاد اليوم: انتهاء سحب كراسات الأراضي الصناعية.. وطرح أذون خزانة

شهد القطاع الاقتصادي على مدار اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقرارات المهمة، والتي يتابعها قطاع كبير من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم الأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية.

انتهاء الخدمات المصرفية المجانية في البنوك

انتهت اليوم الخميس الخدمات المصرفية المجانية في البنوك، بعدما استمرت على مدار أسبوعين بمناسبة عيد الفلاح لدعم الشمول المالي، وكان من أبرز تلك الخدمات فتح حسابات مجانية، سواء حسابات توفير أو جارية، وأيضاً فتح محفظة إلكترونية بشكل مجاني، مع فتح حسابات الشباب مجاناً، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة «ميزة»دون مصاريف أو حد أدنى.

آخر أيام سحب كراسات شروط حجز أراضي صناعية

كما أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اليوم الخميس هو الموعد الأخير المخصص لسحب كراسات الشروط لحجز عدد 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية، وذلك على مستوى 14 محافظة بالجمهورية.

6 مليارات جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الخميس عن الحساب الختامي للهيئة للعام المالي الحالي، موضحاً أن إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية تخطى للمرة الأولى في تاريخها حاجز الـ6 مليارات جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالي الماضي، بنسبة زيادة قدرها 78%.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ42.5 مليار جنيه

وأخيراً طرح البنك المركزي المصري اليوم، أدوات دين حكومية «أذون الخزانة»، آجال 6 شهور وسنة، قيمتها الإجمالية هي 42.5 مليار جنيه.