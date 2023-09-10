7 خدمات مجانية لفترة محدودة في البنوك.. اعرف آخر يوم والحق العروض

أيام قليلة تفصلنا عن آخر موعد لتقديم عدد من الخدمات المصرفية والعروض مجانية للمواطنين، بمناسبة احتفالات «عيد الفلاح»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، من أجل دعم الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع للحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية.

وبدأت الخدمات المصرفية المجانية منذ يوم 1 سبتمبر، ومن المنتظر أن تنتهي في منتصف الشهر الجاري، في البنوك المصرية.

7 خدمات مصرفية مجانية في البنوك

والخدمات المجانية التي تقدمها البنوك المصرية خلال هذه الفترة، تشمل: فتح حسابات مجانية سواء حسابات التوفير أو الجارية، وفتح محفظة إلكترونية مجانية، والحصول على بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

كما تتضمن فتح حساب شمول مالي للشركات، وفتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجاناً، وفتح حسابات الشباب مجاناً، وإصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً، والإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

البنك المركزي المصري

كما يوفر البنك المركزي المصري لمختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي في مصر، إمكانية التواجد خارج الفروع بأماكن تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية، مثل الجامعات والمدارس والنوادي والمولات وغيرها.