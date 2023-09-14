ساعات على نهاية الخدمات المصرفية المجانية في البنوك.. «افتح حساب ببلاش»

ساعات قليلة وتنتهي الخدمات المصرفية المجانية في البنوك، التي استمرت نحو 15 يوما، بعد إتاحة العروض المختلفة بمناسبة «عيدالفلاح» من أجل دعم الشمول المالي، وتمكين جميع فئات المجتمع للحصول على هذه الخدمات.

ومن أبرز الخدمات المصرفية المجانية اليوم، الآتي:

- فتح حسابات مجانية سواء توفير أو جارية.

- فتح محفظة إلكترونية مجانية.

- الحصول على بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

الخدمات المجانية في البنوك

- فتح حساب شمول مالي للشركات.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانا.

- فتح حسابات الشباب مجانا.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري يحرص على توفير خدمات مختلفة للعملاء، ويسمح للبنوك التواجد خارج الفروع في المناسبات بأماكن متعددة على مستوى الجمهورية، مثل الجامعات والمدارس والنوادي والمولات وغيرها، للترويج عن المنتجات المصرفية.