مستشار البرلمان الليبي: مصر أول دولة مدت يدها لمساعدتنا في تجاوز الكارثة

أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي مدت يدها لمساعدة ليبيا في تجاوز تداعيات الكارثة التي تعرضت لها هذا الأسبوع، بسبب الفيضانات العارمة التي ضربت المناطق الشرقية، نتيجة العاصفة دانيال، والتي أسفرت عن مصرع وفقدان ما يقرب من 20 ألف شخص.

وقال مستشار رئيس البرلمان الليبي إن مصر قدمت مساعدات كبيرة في انتشال الضحايا، وتقديم الدعم للناجين في المناطق المنكوبة، خاصةً في مدينة درنة، التي تم إعلانها منطقة منكوبة، موضحا أن مصر من أولى الدول التى وقفت إلى جانب ليبيا من خلال القوافل الطبية والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

عمليات البحث في المدن المتضررة

وأوضح «المريمي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ ولجان الطوارئ تواصل عمليات البحث في المدن المتضررة لإغاثة المنكوبين، لافتاً إلى أن القوات المصرية وصلت في وقت مبكر من الأزمة، ووجهت كل الدعم لإنقاذ الشعب الليبي، ودفعت بحاملة الطائرات التي كانت أقرب لمدينة درنة وقدمت خدمات طبية.