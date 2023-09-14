روسيا تقرر طرد دبلوماسيين أمريكيين.. تواصلا مع متهم بالتجسس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها استدعت السفيرة الأمريكية لدى موسكو، لين تريسي، وإبلاغها بقرار طرد اثنين من موظفي السفارة، واعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما، وطلبت منهما مغادرة الأراضي الروسية خلال أسبوع.

مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام

ونقلت قناة «روسيا اليوم» بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي جاء فيه، «قمنا بإعلان معارضة دبلوماسية للسفيرة الأمريكية لدى موسكو، لين تريسي، التي تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية في 14 سبتمبر الجاري، من خلال تقديم مذكرة رسمية لها بشأن عدم توافق تصرفات السكرتير الأول للسفارة الأمريكية، ج. سيلين، والسكرتير الثاني للسفارة، د. بيرنشتاين، مع الوضع الدبلوماسي، ويجب على الدبلوماسيين مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام كشخصين غير مرغوب فيهما».

وكشفت الخارجية الروسية عن أسباب هذا القرار، مشيرة إلى أن هذين الدبلوماسيين كانا على اتصال مع المخبر الأمريكي والموظف السابق بالقنصلية الأمريكية روبرت شونوف، وأنهم نفذوا أنشطة غير قانونية، وحافظا على اتصال مع المواطن الروسي، ر. شونوف، المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، والذي تم تكليفه مقابل تعويضات مالية بمهام هادفة إلى إلحاق أضرار بالأمن القومي الروسي.

أنشطة غير القانونية للسفارة الأمريكية

وتوقعت الخارجية في بيانها أن تستخلص الولايات المتحدة استنتاجات صحيحة بعد طرد اثنين من دبلوماسييها وتمتنع عن اتخاذ خطوات المواجهة، معتبرة أن الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها السفارة الأمريكية في موسكو غير مقبولة وسيتم قمعها.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في نهاية أغسطس الماضي، إن الموظف السابق في القنصلية الأمريكية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، روبرت شونوف، قام بطلب من سيلين وبيرنشتاين بجمع معلومات حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وعملية التعبئة في روسيا.