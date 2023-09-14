ورش عمل بحضور 48 متدربا لتنمية مهارات اللغة العربية في البحيرة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بقيادة يوسف الديب وكيل الوزارة، ورشتي عمل بمركز إعداد القادة بدمنهور لعدد 48 متدربا «16 موجها - 16 منسقا – 16 كادرا تدريبيا» لتنمية مهارات اللغة العربية.

الدليل الإرشادي لمعلمي اللغة العربية

جاء ذلك في ضوء ما يشمله الدليل الإرشادي لمعلمي اللغة العربية، والذي يتضمن رؤية مبسطة وسهلة يمكن الاستعانة بها في تنفيذ البرنامج العلاجى، تم اعدادها بطريقة تلائم الوقت، وتفسير الهدف من البرنامج وكذلك كراسة التلميذ التي أعدت أيضا لتكون متدرجة في الصعوبة من الأسهل للأصعب، وكذا ملائمة للوقت ومستوى التلاميذ من خلال فريق عمل مؤهل.

مبادرة لغتي الجميلة في البحيرة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالتزامن مع مبادرة لغتي الجميلة، التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع بداية الاجازة الصيفية، بهدف تنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث.