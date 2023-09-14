تنظيم معرض ملابس دعما للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، خلال الشهر الجاري، قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 209 مرضى، بقرى مراكز مطوبس، والبرلس، ودسوق، وكفر الشيخ، والحامول، وبلطيم، بالإضافة إلى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي قرى السعيدية وحامول العرب والطرفاية بمركز الحامول.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدّدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا بأي خدمة طبية أو الحالات التي تم تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية

ومن جهته، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

ولفت «شعبان»، إلى أنّ الدعم الكبير الذى تُقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر والمناطق الأكثر احتياجاً، ضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها على مستوى الجمهورية.