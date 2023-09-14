هل تتعرض مصر لتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة؟.. «الأرصاد» تجيب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة بعض الاضطرابات الجوية بموجات مطر متفاوتة الشدة خلال الأسابيع المقبلة، تزامنًا مع دخول فصل الخريف، الذي نستقبل أولى أيامه في 23 سبتمبر الجاري.

هل تتعرض مصر لتقلبات جوية الأيام المقبلة؟

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد حتى الآن استقرارًا في الأحوال الجوية، الذي يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، موضحة أنه في ظل التغيرات المناخية والاحترار المناخي الذي أثر علي العالم في الآونة الأخيرة، من الوارد أن يتأثر فصل الخريف هذا العام، بالعديد من الاضطرابات الجوية وحالة عدم الاستقرار المصاحبة لتكاثر السحب الممطرة على جميع الأنحاء.

كما أضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فصل الخريف كثيرا ما يتميز بأجواء جوية مختلفة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بسبب الكثير من المنخفضات المتوسطة التي تتكون على سطح البحر المتوسط طوال فصلي الخريف والشتاء.

معدلات الرطوبة

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الأيام المقبلة ستجعلنا نشعر بوجود نسب رطوبة في الجو، بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ما زال يؤثر علينا، وهو ما يؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل كبير، مؤكدة أننا سنشعر أنّ درجات الحرارة منخفضة عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من كل عام.