العاصفة دانيال تغادر مصر بسلام.. وتحسن الأحوال الجوية استعدادا للخريف

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، تسود اليوم، عقب موجة من التخوفات المصاحبة للعاصفة دانيال، التي تسببت في حدوث خسائر فادحة في اليونان وليبيا وصلت إلى نحو 3350 حالة وفاة في ليبيا وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية.

ورغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من العاصفة دانيال، إلا أن الوضع في مصر كان مستقرًا ولم تتأثر البلاد بالقوة المدمرة للعاصفة دانيال، إذ كنت تأثيرات إيجابية في مجملها تمثلت في نسمات الخريف وانخفاض درجات الحرارة، كما شهدت بعض المناطق أمطارا متفاوتة الشدة وسحبا منخفضة ورياحا تلطف الجو.

سبب عدم تأثر البلاد بالعاصفة دانيال

وفسرت هيئة الأرصاد الجوية سر عدم تأثر البلاد بالعاصفة دانيال، بأن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها إلى اليابسة في ليبيا، موضحة أنّ تبعات العاصفة دانيال وصلت مصر على شكل منخفض جوي بمجرد وصوله إلى الأراضي المصرية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال غادرت مصر، لافتة إلى أن البلاد حاليًا تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي متعمق يعمل على تكاثر السحب الممطرة، وسينتهي تأثيره بدءا من الغد، وتعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار مجددًا.

الأرصاد الجوية: القاهرة الكبرى تشهد أجواء خريفية رائعة

وذكرت «غانم» في تصريحاتها لـ«الوطن» أن مصر عانت خلال اليومين الماضيين من تأثير العاصفة دانيال، التي تسببت في الكثير من الاضطرابات والظواهر الجوية، ما بين نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسرعات كبيرة، وتكاثر للسحب الممطرة على عدد كبير من المحافظات، مشيرة إلى تفاوت شدة وكمية الأمطار من مكان لآخر وفقا للطبيعة الجغرافية.

حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم، أوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويسود غطاء سحابي كثيف على بعض المحافظات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، بدءًا من السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وذلك بقيم ما بين 5-6 درجات، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى تشهد الآن أجواء خريفية رائعة وأمطارا خفيفة علي مناطق متفرقة، خاصة مع اقتراب بداية فصل الخريف الذي يوافق يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، أي بعد أقل من 10 أيام.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.