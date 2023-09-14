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رئيس الوزراء: خصومات تصل إلى 50% على منتجات معارض أهلا مدارس

كتب:

محمد أيمن سالم
07:22 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السلع المتوفرة في معرض أهلا مدارس، تتراوح نسب الخصم بها من 20 إلى 50% مقارنة بأسعارها في السوق، خاصة في المنتجات التي تبحث عنها الأسرة المصرية، وتحتاج إليها من مدارس وملابس.

وأوضح مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض «أهلا مدارس»، أن الأسعار في متناول جميع طبقات الأسر المصرية، وهذه النوعية من المنافذ والمعارض، رسالة من الدولة للمواطن بأن السلع المصرية متوفرة بسعر مناسب وبجودة عالية في ظل التضخم العالمي.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الغرف التجارية والشركات المتعاونة في نجاح تنفيذ المعرض.

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