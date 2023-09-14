برنامج متخصص لتدريب العاملين على إدارة منظومة أصول الدولة بكفر الشيخ

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، على مدار 3 أيام، برنامج متكامل لتدريب العاملين على إدارة منظومة أملاك وأصول الدولة، وفق المخطط له بالتعاون مع الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

تعزيز وتفعيل برامج التدريب المشترك مع الجهات الشريكة

جاء ذلك في إطار خطط محافظة كفر الشيخ، لتعزيز وتفعيل برامج التدريب المشترك مع الجهات الشريكة من الوزارات والهيئات الحكومية، وفي ضوء التنسيق المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة للإنتاج الحربي.

تدريب العاملين على منظومة أصول الدولة بالإدارة العامة لأملاك الدولة

جدير بالذكر أنّ التدريب التخصصي والفني من البرنامج قامت على تقديمه شركة «Edge pro - إيدج برو» تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضر التدريب العاملين بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة بالديوان العام، وشمل التدريب يوم كامل لشرح المنظومة متبوعاً، بيومين من التدريب العملي بمقر عمل الإدارة.