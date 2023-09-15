درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات.. نشاط للرياح وشبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الجمعة، متوقعة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، درجات الحرارة السائدة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، وفقًا لما بيَّنته هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح31 25

رأس سدر 35 26

نخل 31 19

كاترين 29 15

الطور 33 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 21

سيوة 31 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 33 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 38 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 37 28

تقلبات جوية

وقد أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.