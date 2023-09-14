أمين الفتوى: الأسرة وتربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج عبارة عن سفينة يقودها الرجل والمرأة، ولا ينبغى أن تكون هناك قسمة غير عادلة في المسؤوليات، متابعا «لا يصح أن نميز الرجل على المرأة أو العكس في المسؤوليات، وكل منهما عليه مسؤولية كبيرة».

التربية وإعداد الجيل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: أن البعض يعامل الرجل على أنه حساب بنكي، فهناك أمور أهم من المال، وهي التربية وإعداد الجيل الصحيح، فالبعض يملك المال ولا يملك باقى مقومات الزواج.

الجانب المادي

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الزوج عليه مسؤولية الإدارة المنزلية وتربية الأبناء والأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويوفر للأسرة كل احتياجتها، وهناك جانب معنوي أهم من الجانب المادي وللأسف يتعرض للإهمال، وتظهر حالات الشرود على الأسرة وانفصال الأبناء وكل منهما يعيش في معزل عن باقى الأسرة.