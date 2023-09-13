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أمين الفتوى بدار الإفتاء: الدعاء بعد التشهد مستجاب

كتب:

مريم جاد
09:54 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الدعاء بعد التشهد - صورة أرشيفية

الدعاء بعد التشهد - صورة أرشيفية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، حول سؤال هل الدعاء بعد التشهد مستجاب؟

الدعاء بعد التشهد مستجاب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء إن الدعاء بعد التشهد مستجاب ومحبب إلى الله عز وجل، فينبغي للمُصلي أن يحرص على سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من حيث الدعاء بعد التشهد الأخير ولو دعاء قصير يقال بعد التشهد.

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم

وتابع أمين الفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو «اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّار وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدَّجَّالِ»، مؤكدا أننا يجب أن نكون حريصين على الدعاء والتقرب إلى الله وطلب رحمته ومغفرته والعفو.

 

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بقلم مريم جاد