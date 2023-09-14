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ما حكم صيام يوم مولد النبي؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:36 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

يحمل يوم المولد النبوي مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين، في شتى بقاع الأرض، إذ تبدأ الاحتفالات الشعبية التي اعتاد عليها المصريون داخل كل محافظات الجمهورية، ويوزع محبو النبي الكريم، الطعام والحلوى على المواطنين، فضلًا عن الإكثار من مجالس الذكر وقصائد المدح النبوي، إلا أنّ البعض لا يعرف حكم صيام يوم مولد النبي.

حكم صيام يوم مولد النبي

وحول حكم صيام يوم مولد النبي، تلقى الدكتور  أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المتابعين على صفحة دار الإفتاء الرسمية على «فيسبوك»، وكان نصه:« هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟».

سبب صوم يوم ميلاد النبي 

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، مؤكدا أن النبى الكريم، كان يصوم يوم الاثنين حسب ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفية، مستدلًا أنه حينما سئُل النبي عن سبب صوم يوم ميلاده، قال «هذا يوم ولدت فيه»، موضحًا أنّ النبي كان يحب طاعة الله عزوجل في كل وقت وحين، ولذلك كان يصوم يوم ميلاده، شكرًا لله على نعمة الإيجاد.

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