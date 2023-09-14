إسبانيا تسجل أعلى درجات الحرارة سخونة الصيف الحالي

سجلت إسبانيا هذا العام ثالث درجة حرارة هي الأعلى في الصيف الحالي، منذ بدء السجلات الرسمية قبل 62 عامًا، وذكرت السلطات اليوم الخميس، أن درجات الحرارة بلغت ذروتها عند 46.8 درجة مئوية، مع استمرار موجة الجفاف الشديدة في الدولة الأوروبية.

إسبانيا ودرجات حرارة مرتفعة

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في إسبانيا بياناً أوضحت فيه ارتفاع درجة الحرارة قائلة: «متوسط درجة الحرارة في الصيف كان 1.3 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي».

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الأسبوع الماضي، إلى أن شهر أغسطس الماضي لم يكن فقط الأكثر سخونة في العالم، الذي سجله العلماء على الإطلاق، وإنما كان أيضاً ثاني أكثر الشهور سخونة بعد يوليو 2023.

تعليق وكالة أرصاد الجو في إسبانيا

وتابعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية: «إن الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام في إسبانيا تعادل نفس الفترات في عامي 2022 و2020، باعتبارها الفترة الأكثر سخونة التي تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد خلال تلك الأشهر».

إسبانيا وارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة

ومنذ عام 1961، ارتفع متوسط درجة الحرارة في البر الرئيسي لإسبانيا بمقدار 1.6 درجة مئوية، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، وسجل صيف عامي 2022 و2003 ارتفاعاً غير مسبوقاً في درجات الحرارة.

ويُعد هذا الصيف هو الأكثر هطولاً للأمطار منذ مطلع القرن الحالي، على الرغم من أن معظم إسبانيا لا تزال فى قبضة الجفاف، حيث يعانى شمال شرق إسبانيا من أشد موجات الجفاف حدة منذ بدء تسجيل درجات الحراراة، مما أدى إلى انتشار حرائق الغابات في العديد من المناطق الإسبانية.