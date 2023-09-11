6 محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. قنا في الصدارة بـ44 درجة

كشف هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، في محافظات الجمهورية، مع استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث سجّلت قنا أعلى درجة حرارة عظمى اليوم الاثنين بـ44 درجة مئوية.

وسجلت الأقصر وأسوان درجة حرارة عظمى 43 درجة مئوية، والأقصر 43 درجة مئوية، والوادي الجديد وأبو سمبل 42 درجة مئوية، وشلاتين 41 درجة مئوية، وشرم الشيخ وأبو رماد وسوهاج 40 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة صغرى 30 درجة

وسجلت شرم الشيح ورأس غارب والغردقة وشلاتين ومرسى علم، أعلى درجة حرارة صغرى بـ30 درجة مئوية، وسجلت أسوان ورأس حدربة وسفاجا وحلايب 29 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم الإثنين، يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل.

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الاثنين على أغلب أنحاء الجمهورية، كما يلي.

درجات الحرارة اليوم

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.