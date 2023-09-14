علوم المنصورة: مد فترة التسجيل لاختيار الرغبات في برامج الكلية

أعلنت كلية العلوم جامعة المنصورة، مدر فترة التسجيل للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للكلية، لاختيار الرغبات للبرامج حتى يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، وبعدها سيتم غلق باب التسجيل.

رابط التسجيل في تسجيل الرغبات بكلية العلوم جامعة المنصورة

وناشدت كلية العلوم، بسرعة الانتهاء من التسجيل في اختيار الرغبات وفقا للتنسيق المعلن في الكلية للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضيات، قبل غلق باب التسجيل، ويبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحا من خلال هذا الرابط.

http://myu.mans.edu.eg/

‎شروط القبول بالبرامج العامة

‎- إذا كان الطالب علمي علوم، ستظهر له قائمة بالبرامج العادية المسموح باختيارها، وعددها 9 برامج: «الكيمياء والفيزياء، كيمياء، برنامج جيوفيزياء، برنامج جيولوجيا، الكيمياء الحيوية، كيمياء نبات، الميكروبيولوجي، الحيوان، الكيمياء والحيوان»، وتُرتب حسب الرغبة، وستخضع لتنسيق داخلي وفقًا للمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.‎

- إذا كان الطالب علمي رياضة، ستظهر له قائمة بالبرامج المسموح باختيارها، وعددها 5 برامج: «الرياضيات، الإحصاء وعلوم الحاسب، الفيزياء، الكيمياء، جيوفيزياء»، ويرتبها على حسب الرغبة، وستخضع لتنسيق داخلي وفقًا للمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.

‎البرامج النوعية بكلية العلوم جامعة المنصورة لعلمي علوم

1. الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية.

2. الكيمياء والأدلة الجنائية.

3. الفيزياء الطبية.

4. جيولوجيا البترول والتعدين.

5. البتروكيماويات وتطبيقاتها.

6. التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها.

‎البرامج النوعية بكلية العلوم جامعة المنصورة لعلمي رياضة

1. الكيمياء والأدلة الجنائية.

2. الفيزياء الطبية.

3. جيولوجيا البترول والتعدين.

4. البتروكيماويات وتطبيقاتها.