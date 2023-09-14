90 قافلة طبية تجوب محافظات مصر لدعم الأولى بالرعاية مجانا

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي -، 90 قافلة طبية تشمل تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

توجيهات الرئيس لدعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وذكرت المؤسسة أنّ كل قافلة طبية تقدم خدماتها لنحو 250 مستفيدا في القرى والنجوع والعزب، مشيرة إلى أنّ قوافلها التي انتشرت في المحافظات خلال هذا الأسبوع استفاد من خدماتها أكثر من 20 ألف مواطن.

كما شاركت مؤسسة راعي مصر في قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بني سويف.