فحص 1053 شخصا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة.. 9 تخصصات

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية عبد العظيم زاهر في وادي النطرون، جرى خلالها الكشف على 1053 مواطنًا مجانا، من خلال 9 عيادات طبية.

9 تخصصات

وشملت القافلة عيادات مختلف التخصصات الطبية «الباطنة 228 - الأطفال 366 - الجراحة 96 - النساء 106 - تنظيم الأسرة 30 - العظام 156 - الأسنان 71»، إضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة.

وتضمنت القافلة عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء اللازم من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وجاءت القافلة في إطار جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى.